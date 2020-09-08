Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kavgada yaralanan ve tedavisi süren 4 kişinin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Gölbaşı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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