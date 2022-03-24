Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı

24.03.2022 17:46
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı

Şanlıurfa'da 2 kişinin ölümüyle ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2 kişinin ölümüyle ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Başören Mahallesi yakınlarında 5 Şubat'ta otomobillerine çarpan araçtan inen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Murat Yılmaz (52) ile İbrahim Kızılok'un (30) öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Siverek ve Karaköprü ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri soruşturmayı genişletti.

Ekipler, olayın Siverek ilçesinde 2017'de meydana gelen bir cinayetle bağlantılı olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen zanlılar İ.H.Ü, Ş.Ü, S.İ'nin Siverek ilçesinin kırsalında saklandığı tespit etti.

Bölgede dron destekli operasyonda 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda, 5 Şubat 2022'de sürücüsü tespit edilemeyen 06 BD 0604 plakalı otomobil, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarpmış, araçtan inen kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu otomobildeki Murat Yılmaz ile İbrahim Kızılok, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltındaki 3 kişiden 2'si 7 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı

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Diyarbakır, Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
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