Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbederek paralarını alan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da alıkoydukları 2 kişiyi darbederek paralarını aldıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
Merkez Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 2 kişi, ofislerinde silah tehdidiyle alıkonuldukları, paralarının alındığı ve darbedildikleri iddiasıyla polis ekiplerinden yardım istedi.
Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, biri dolap arkasında saklandığı gizli bölmede olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde arama yapan ekipler, biri olayda kullanıldığı tespit edilen 6 tabanca ile 28 fişek ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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