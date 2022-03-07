Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbederek paralarını alan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbederek paralarını alan 6 zanlı tutuklandı

07.03.2022 23:14
Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbederek paralarını alan 6 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da alıkoydukları 2 kişiyi darbederek paralarını aldıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da alıkoydukları 2 kişiyi darbederek paralarını aldıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 2 kişi, ofislerinde silah tehdidiyle alıkonuldukları, paralarının alındığı ve darbedildikleri iddiasıyla polis ekiplerinden yardım istedi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, biri dolap arkasında saklandığı gizli bölmede olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde arama yapan ekipler, biri olayda kullanıldığı tespit edilen 6 tabanca ile 28 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbederek paralarını alan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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