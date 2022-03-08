ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI

08.03.2022 00:45

Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbettikten sonra silah zoruyla paralarını gasbeden 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbettikten sonra silah zoruyla paralarını gasbeden 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Biri evinin içerisine yaptırdığı özel dolapta yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da Atatürk Mahallesinde bulunan iş yerlerinde silah zoruyla alıkoyulan 2 kişi, darbedilip paralarının silah zoruyla alındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harakette geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp ve gasp olayını gerçekleştiren 6 şüphelinin belirlediği adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, şüphelilerden birisini evinde yaptırdığı özel dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yanında gizlediği poşette 6 tabanca ve 28 mermiyle ele geçirilirken, yakalanma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI
ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI

YORUMLAR
500
Polisin aradığı zanlı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı Polisin aradığı zanlı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 01:19:03. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ DOLABIN GİZLİ BÖLÜMÜNDE YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement