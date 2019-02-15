Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kişiyi öldüren zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kişiyi öldüren zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karabaş kırsal Mahallesi'nde 2 kişiyi silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi ise ağır yaralayan zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Seydi A. tartıştığı akrabaları Ömer Aslan ile Mehmet Aslan'ı tabancayla vurarak öldürürken Hacı Aslan ve Kadir Aslan'ı ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçarak kırsal mahalledeki bir evde saklanan zanlı, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:39 Kaynak: İHA

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