Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı
50 dakika önce
Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kişiyi öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Şanlıurfa
'da 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik
ilçesinde 2 kişiyi öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karabaş kırsal Mahallesinde 2 kişiyi silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi ise ağır yaralayan zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Seydi A. tartıştığı akrabaları Ömer Aslan
ile Mehmet Aslan
'ı tabancayla vurarak öldürürken Hacı Aslan
ve Kadir Aslan
'ı ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçarak kırsal mahalledeki bir evde saklanan zanlı, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:57 Kaynak: İHA
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