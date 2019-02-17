Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

44 dakika önce

Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kişiyi öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kişiyi öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karabaş kırsal Mahallesinde 2 kişiyi silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi ise ağır yaralayan zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Seydi A. tartıştığı akrabaları Ömer Aslan ile Mehmet Aslan'ı tabancayla vurarak öldürürken Hacı Aslan ve Kadir Aslan'ı ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçarak kırsal mahalledeki bir evde saklanan zanlı, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Karaaslan, Böyle Gözaltına Alınıp Tutuklandı Cani Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti

Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:44:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]