Şanlıurfa'da 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kişiyi öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 kişiyi öldüren zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karabaş kırsal Mahallesinde 2 kişiyi silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi ise ağır yaralayan zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Seydi A. tartıştığı akrabaları Ömer Aslan ile Mehmet Aslan'ı tabancayla vurarak öldürürken Hacı Aslan ve Kadir Aslan'ı ise ağır yaraladı. Olay sonrası kaçarak kırsal mahalledeki bir evde saklanan zanlı, jandarmanın başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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