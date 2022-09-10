Şanlıurfa'da kahreden haber! Oyun oynarken kayıplara karışan 2 kız çocuğunun gölette boğulduğu ortaya çıktı

Akşam saatlerinde Akçakale'nin Telabyad sınır duvarının bulunduğu Hürriyet Mahallesinde oyun oynamak için evlerinden çıkan Irmak Kaymaz (9) ile Suriye uyruklu Vaad İllen'in (10) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı.

YAKINLARI KAYIP İLANI VERDİ

Çocukların yakınları, belediye hoparlöründen kayıp ilanı verdi. Daha sonra ilçedekiler çocukların bulunması için seferber oldu. Çocukların gölette olduğu ortaya çıktı. Çocukları göletten çıkarmak için halk, yoğun çaba sarf etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARAMADILAR

Sudan çıkarılan çocuklar, olay yerinde yapılan suni teneffüsün ardından kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



