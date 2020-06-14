Şanlıurfa'da 2 mahalle, 1 sokak ve 22 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs tespit edilmesi nedeniyle 2 kırsal mahalle, bir sokak ve 22 binada karantina uygulaması başlatırken bir sokak ile 5 binada ise karantina uygulamasına son verildi.



Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu merkez ve ilçelerdeki 2 mahalle, 1 sokak ve 22 binada korona virüs nedeniyle 14 günlük karantina uygulaması başlatırken bor sokak ile 5 binada ise karantina uygulamasına son verdi. Kurulun kararında, Haliliye ilçesinde 2 mahalle ile 8 bina, Karaköprü ilçesinde 3 bina, Eyyübiye ilçesinde 3 bina, Suruç ilçesinde bir sokak, Siverek ilçesinde 1 bina, Viranşehir ilçesinde 7 bina karantinaya alındı.



Karaköprü, Haliliye ve Siverek ilçelerinde ise 5 bina ve bir sokakta ise karantina uygulamasına son verildi. - ŞANLIURFA