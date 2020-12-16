ŞANLIURFA - 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi - Son Dakika

ŞANLIURFA - 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi

16.12.2020 11:03

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, ekim alanı geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artan mısırda 2 milyon ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, ekim alanı geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artan mısırda 2 milyon ton rekolte bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında her geçen gün sulanan arazilerin artması sayesinde tarımsal üretime büyük katkı sağlanıyor.

Sulama ile birlikte kentte mısır ekim alanı da 1 milyon 850 bin dekara ulaştı.

İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanında yağ, tatlandırıcı sektörü, biyoyakıt-biyoetanol üretiminde de değerlendirilmesi nedeniyle talebin yoğun olduğu mısırın rekoltesinin yüksek verim ile birlikte kentte 2 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, mısırın sulama ile birlikte ikinci ürün olarak yetiştirildiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın tarım potansiyeli en yüksek illeri arasında yer aldığını kaydeden Öztürkmen, "Geçen yıl kentte 400 bin dekar alanda mısır üretimi yapıldı fakat bu yıl pamuğun ekim nöbeti nedeniyle 3 yıl üst üste ekilememesi ve maliyetteki artıştan dolayı çiftçilerimizin büyük bir kısmı mısıra döndü. Birinci ürün olarak buğday, ikinci ürün olarak mısır ekimini gerçekleştirdi." dedi.

Öztürkmen, mısırın ekim alanının bu yıl 4 kat artarak 1 milyon 850 bin dekara ulaştığını hatırlattı.

Mısırın veriminin de olumlu hava koşulları sayesinde önceki yıllara göre arttığını vurgulayan Öztürkmen, şöyle devam etti:

"Mısırda önceki yıllarda verim ortalama dekarda 1000-1200 kilogram iken bu yıl en az 1200 kilogram olarak gerçekleşiyor. Yani verimde de artış oldu. Geçen yıl yaklaşık 400 bin ton kadar rekolte elde etmişti ilimiz, bu yıl ise ekim alanının büyük oranda artması ile birlikte 2 milyon tonu aşkın bir rekolte bekliyoruz. Bu hem hayvancılık açısından hem de çiftçimiz açısından büyük bir olay. Biz her zaman Şanlıurfa'nın iyi bir tarım kenti olduğunu söylüyoruz. Bu yıl çiftçi için iyi bir yıl oldu. Belki hepimiz için salgın olması nedeniyle kötü geçti, bazı kötü şeyler yaşadık ama çiftçilerimiz için verim anlamında ilimizin yüzünün gülmesi bizim için büyük bir mutluluk oldu."

"Sulanan alanların büyük bölümünde mısır ekimi gerçekleştirildi"

Şanlıurfa Ziraat Odası Meclis Başkanı Halil Ataş da kentteki çiftçilerin büyük bölümünün pamuk yerine mısır üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Hasadın geçen ay başladığı mısırda rekoltenin iyi olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ataş, "Sulanan alanların büyük bölümünde mısır ekimi gerçekleştirildi. Sorduğumuz üreticilerimiz rekoltenin yer yer dekar başına 1700 kilograma kadar çıktığını söylüyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisinin yeteri kadar alım yapması durumunda çiftçimizin yüzünün daha fazla güleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Kilogramı 1,5 liraya satılıyor"

Üreticilerden Mehmet Aslanyürekli ise mısır hasadına başladıklarını, iyi bir hasat sezonu geçirdiklerini söyledi.

Mısırın satış fiyatının da geçen yıla göre iyi olduğunu dile getiren Aslanyürekli, "Bereketli bir yıl yaşıyoruz, ben ortalama dönüm başına 1500 kilogram alıyorum. Fiyatı da geçen yıla göre iyi, kilogramı 1,5 liraya satılıyor." dedi.

ŞANLIURFA - 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi
ŞANLIURFA - 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi
ŞANLIURFA - 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi
ŞANLIURFA - 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi

Şanlıurfa, Türkiye, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ŞANLIURFA - 2 milyon tonluk mısır rekoltesi beklentisi - Son Dakika Ekonomi


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