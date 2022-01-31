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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı:1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı:1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

31.01.2022 07:38

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor.

Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun 15. kilometresinde, henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

YARALILARDAN BAZILARININ HAYATI TEHLİKESİ VAR

Kazada Vadha Gezek hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı:1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı:1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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