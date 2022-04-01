ŞANLIURFA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

01.04.2022 04:32

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek Otogarı yakınlarında meydana geldi. Siverek'e giden Ömer Beyazgül yönetimindeki 63 M 3589 plakalı otomobil, kavşakta İsmail Özpolat'ın kullandığı 63 M 7850 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada araçlardan biri savrularak tabelaya girdi, otomobilden kopan parçalar ise yakıt tankında sızıntıya neden oldu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, tankı boşalttı. Kazada yaralanan 2 sürücü ile araçlarda Enes Gönüllü, Fırat Beyazgül, Bahar Beyazgül ve Irmak Beyazgül, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI
ŞANLIURFA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI
ŞANLIURFA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

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Otomobil, Siverek, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI - Son Dakika
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