Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Otomobil Kundaklandı

Şanlıurfa'da 2 Otomobil Kundaklandı

27 dakika önce

ŞANLIURFA'da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Şanlıurfa'da 2 Otomobil Kundaklandı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Olay, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yana park halinde bulunan iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçları gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:46 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü Şizofreni Hastası Kadın, Evini Ateşe Verip Çığlık Çığlığa Duvarları Yumrukladı

Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:13:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Otomobil Kundaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]