Şanlıurfa'da 2 Otomobil Kundaklandı
1 saat önce
ŞANLIURFA'da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.
ŞANLIURFA'da, park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi.
Olay, gece saatlerinde Veysel Karani
Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yana park halinde bulunan iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçları gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Polis
, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:27 Kaynak: DHA
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