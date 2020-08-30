Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Kılıç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur