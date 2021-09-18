Şanlıurfa'da 2 otomobilin kundaklandığı iddiası - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 otomobilin kundaklandığı iddiası

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kundaklandığı iddia edilen 2 otomobildeki yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kundaklandığı iddia edilen 2 otomobildeki yangın söndürüldü. İddiaya göre, Muradiye Mahallesi'nde park halindeki Fehmi C'ye ait 63 ZK 98 plakalı otomobil ile İsmet A'ya ait 63 VL 470 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklandı. Araçların yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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