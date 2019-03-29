Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da, 2'si Hdp Belediye Meclis Üyesi Adayı, 14 Kişiye Terör Gözaltısı

Şanlıurfa'da, 2'si Hdp Belediye Meclis Üyesi Adayı, 14 Kişiye Terör Gözaltısı

14 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin 2 belediye meclis üyesi adayının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, 2'si Hdp Belediye Meclis Üyesi Adayı, 14 Kişiye Terör Gözaltısı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin 2 belediye meclis üyesi adayının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK adına çalışmalar yürüttüğü ileri sürülen, HDP'nin Viranşehir belediye meclis üyesi adayları Gazal Ülük ve Halil Orhan'ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:11 Kaynak: DHA

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