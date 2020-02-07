Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandıŞANLIURFA'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı

ŞANLIURFA'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 tabanca ve av tüfeği ile 89 fişek ve 1 dürbün ele geçirdi. 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı
Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 20:50:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]