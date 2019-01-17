Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Şanlıurfa'da 2 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

31 dakika önce

Şanlıurfa'da 2 terörist güvenlik güçlerine teslim olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa'da 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı eşgüdümünde Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda kentin sınır ilçesi Akçakale'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün ülkemizde yapmayı planladığı eylemlerin engellenmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmalarına yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı eşgüdümünde Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda örgütün içinde faaliyet gösteren şahısların aileleri ile yapılan ikna görüşmeleri neticesinde 2013 yılında örgütün sözde kırsal alanında katılım yaparak Suriye'de silahlı örgütsel faaliyet gösteren bir şahıs ile yine üç yıl önce terör örgütüne katılarak Suriye'de örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren bir şahıs olmak üzere toplam iki şahsın ilimiz Akçakale ilçesinde teslim olmaları sağlanmıştır. Teslim olan şahısların vermiş olduğu ifadelerde genel olarak sivil halkın PKK terör örgütünden kaçmak istedikleri yerel halkın ise örgütü istemedikleri şeklinde beyanlarda bulunmuş olup, işlemleri için adli makamlara sevk edilmişlerdir" denildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:13 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Akçakale, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü 17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi

Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 19:44:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]