Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 2 Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa'da 2 Terörist Teslim Oldu

43 dakika önce

Suriye'de terör örgütü YPG-PYD/PKK içinde faaliyet gösteren iki terörist, aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa'da 2 Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Suriye'de terör örgütü YPG-PYD/ PKK içinde faaliyet gösteren iki terörist, aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından, terör örgütünün Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin engellenmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Suriye'de terör örgütü YPG-PYD/PKK içinde biri 6, diğeri 3 yıldır faaliyet gösteren iki teröristin, aileleriyle yapılan görüşmeler sonucu sınırdan geçerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlandı.

Teslim olan teröristler, ilk ifadelerinde sivillerin terör örgütünü topraklarında istemediklerini ve kaçmaya çalıştıklarını ancak örgüt yöneticilerinin buna izin vermediğini belirtti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:02 Kaynak: AA

PKK, Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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