Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
56 dakika önce
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde 2 terörist yakalandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:46 Kaynak: AA
'nın Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesinde 2 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı.
Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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