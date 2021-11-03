ŞANLIURFA'DA 2 TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, sisli havada aynı yöne giden iki TIR çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, devrilen TIR'daki muzlar etrafa saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, Nizamettin Benek yönetimindeki 33 VH 707 plakalı muz yüklü TIR, önünde giden İbrahim Altınbıçak yönetimindeki 63 L 2655 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada devrilen 33 VH 707 plakalı TIR'ın şoförü Nizamettin Benek araçta sıkışırken, taşıdığı muzlar ise etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler tarafından çıkarılan Benek, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede önlem alınırken, yola saçılan muzlar ise görevliler tarafından toplandı.