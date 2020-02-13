Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı

7 saat önce

Şanlıurfa'da meydana gelen 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı, System.String[]

Şanlıurfa'da meydana gelen 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Şevket Yılmaz idaresindeki 63 LK 157 plaka otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu Arat Dağı mevkisinde, Kemal Udum yönetimindeki 34 FT 4322 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Emine Sude, Songül, Nigar Beyza ve Müslüm Burak ile Emine Yılmaz yaralandı.

Aynı yolun 24'üncü kilometresinde meydana gelen kazada ise yol kenarında park halinde bulunan 27 NL 540 plakalı otomobile, İbrahim Halil Gök'ün kullandığı 33 BZE 73 plakalı tır çarptı.

Otomobildekilerden Nazire Udum ve Şemse Gözgör yaralandı.

Her 2 kazada yaralananlar 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şevket Yılmaz, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şile yolunda otomobil, seyir halindeki iş makinesine arkadan çarptı! 1 ölü, 2 yaralı
Şile yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı Son dakika: Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: En az 10 ülke bayilik için irtibata geçti

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]