Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama

20.04.2022 15:12
Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi, olayda gözaltına alınan C.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı İşlediği cinayetten sonra 8 yıl kaçan sanığın yargılandığı davada karar çıktı İşlediği cinayetten sonra 8 yıl kaçan sanığın yargılandığı davada karar çıktı

Şanlıurfa, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:58:15. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement