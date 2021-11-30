Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 uzun namlulu silah, 4 tabanca ile 65 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Viranşehir ilçesinde yapılan araştırmalar sonucu bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler, kırsal mahalledeki belirledikleri üç ayrı adrese operasyon düzenledi. Evler ve yakınlarında yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 5 uzun namlulu silah şarjörü, 6 tabanca şarjörü ve 65 mermi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla diğer şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA