ŞANLIURFA'DA 20 TON ÇÜRÜK PATATES ELE GEÇTİ - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, bir depoya düzenlenen baskında 20 ton çürümüş patates ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, iş yerlerine ve depolara yönelik denetim yaptı. Denetim yapan ekiplerin Hal Pazarında ihbar üzerine bir depoya yaptığı baskında 19 bin 900 kilo çürümüş patates ele geçirdi. Piyasaya sürülmesi engellenen patateslere imha edilmek üzere el konuldu. Depo sahibine ise cezai işlem uygulandı.