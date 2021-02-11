Şanlıurfa'da 20 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldır aranan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli Ö.T'nin Fırat Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı ihbarını aldı.
Asayiş Büro Amirliğince eve düzenlenen operasyonda, 2001 yılında Ertem Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen Ö.T. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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