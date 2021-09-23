Şanlıurfa'da "2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle "2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen, Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyük olmak üzere yedi alanda sürdürülen arkeolojik kazılara dair bilgilerin verildiği sempozyumda, Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler ve bilim insanları bir araya geldi.

Programda konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Bakanlığın arkeoloji alanında kazı ve yüzey araştırmalarının mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamasının yanında ayrım gözetmeksizin tüm arkeolojik kazılara kaynak sağladığını söyledi.

2021 yılında Türkiye'de yürütülmekte olan arkeolojik çalışmalar içerisinde neolitik döneme ait katman bulunan 35'ten fazla kazı çalışması ile 20'den fazla yüzey araştırması çalışmasının gerçekleştirildiğini ifade eden Yazgı, "Ülkemiz coğrafyasında geçmişten günümüze kadar hayat bulmuş ve uygarlıkların varisi, hamisi olarak devraldığımız kültürel birikimin zenginliğiyle arkeolojik çalışmalara kültürel mirasımıza layık olacak titizlikte devam edeceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise Anadolu'daki Neolitik Çağ'a ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Sempozyum, online olarak programa bağlanan yurt dışından akademisyenler ve bilim insanlarının konuşmalarıyla tamamlandı.

Medeniyetler tarihinde organize iş gücünün ve uzmanlaşmanın ilk örneklerini barındıran bölgede, başta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe olmak üzere, 2021-2024 yılları arasında toplam 12 yerde kazılar yürütülecek. Bu kazılarda edinilen bulguların tarih öncesi dönemdeki insanların günlük hayatlarından inanç dünyalarına kadar geniş bir alanda insanlığın bilgi birikimine ışık tuttuğu ve Şanlıurfa'da Neolitik Çağ'ın ilk aşamalarını yansıtan Göbeklitepe'ye benzer çok sayıda yerin daha olduğu ortaya konulacak. Karahantepe'deki kazılardan çıkan buluntular, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.