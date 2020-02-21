Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den getirildiği belirlenen 21 kilogram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK- YPG'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den getirildiği belirlenen 21 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terör faaliyetleri ile mücadele çalışmaları kapsamında, terör örgütlerine finans sağlamak amacıyla Suriye'den kaçak yollarla Akçakale ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, terör örgütü PKK/KCK-YPG'yle bağlantılı Suriye uyruklu M.E.A'nın Akçakale'deki adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 21 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, firari zanlının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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