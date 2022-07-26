Şanlıurfa'da 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

26.07.2022 17:08
Şanlıurfa'da 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde, 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde, 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonrası ilçe kırsalındaki bir fıstık tarlasına operasyon düzenlendi.

Bahçede dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada, 15 kilogram bonzai ve 6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:40 TBMM Karma Komisyonunda, HDP'li Beştaş'ın "Pislik" ifadesi gerginlik yarattı
16:25 Tatar'dan Akdeniz'e açılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisine büyük övgü
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı bu akşam İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:32 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 17:08:08. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement