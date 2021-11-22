ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği Eyyübiye'de Okul Yapacak - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği arasında 24 derslikli bir okul inşaatının yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği yetkilileri katıldı.

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği'nin katkı ve destekleriyle Şanlıurfa'da çok sayıda hayırlı hizmetin hayata geçirildiğini anımsatan Vali Erin, yeni yapılacak okulun hayırlı olmasını dileyerek bağışçılara ve dernek yetkililerine teşekkür etti.

İmzalanan protokol kapsamında, Eyyübiye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) tahsisli 35 bin metrekarelik arsa üzerine, MEB özel projesi uygulanarak 750 öğrenci kapasiteli 24 derslikli bir lise okul binası inşa edilecek.