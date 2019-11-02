Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 24 saat ulaşım olanağı
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Şanlıurfa'da 24 saat ulaşım olanağı

7 saat önce

Türkiye'nin en uzun yol ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti amaç edinen Büyükşehir Belediyesi, son olarak 71 nolu hatlarında revizyona giderken, 76 nolu hattında ise 24 saat esası ile hizmet verme kararı aldı.

Şanlıurfa'da 24 saat ulaşım olanağı, System.String[]

Türkiye'nin en uzun yol ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa'da vatandaşlara en iyi hizmeti amaç edinen Büyükşehir Belediyesi, son olarak 71 nolu hatlarında revizyona giderken, 76 nolu hattında ise 24 saat esası ile hizmet verme kararı aldı.


Ulaşımda yenilikçi uygulamaları ile Türkiye'de bir çok şehir için örnek gösterilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son düzenleme kapsamında bazı güzergahlarında revizyona giderken, bazı güzergahlarında ise 24 saat hizmet verecek.


Göreve geldiği günden bu yana ulaşım konusundaki vatandaşların talep ve önerilerini takip eden Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile yapılan düzenleme çerçevesinde Güzelşehir'e yönelik 71, 71A ve 78 nolu hatlar üzerindeki yeni yerleşim alanları dikkate alınarak güzergahlarda iç kısımlara doğru bir takım değişikliğe gidilirken, 76 nolu Seyrantepe Mahallesine (Maşuk) yönelik ise 24 saat esası ile ulaşım sağlanma kararı alındı.


04 Kasım 2019 Pazartesi itibariyle yeni düzenleme hayata geçirilecekken gece 00.00'dan itibaren 76 Nolu Seyrantepe'ye yönelik seferlerde her saat başı ikinci toplama merkezinden araç hareket edecek ve araç karşılığı ise saat aralıklarında Seyrantepe'den şehir merkezine doğru seferine başlayacak. - ŞANLIURFA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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