Üye Girişi
Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

03.02.2022 16:29

Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, cezaevi firarisi İ.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iki günlük fiziki ve teknik takip sonrası 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin ilçeye bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde saklandığını belirledi. Şafak operasyonu düzenleyen ekipler, İ.Ş.'yi saklandığı ikamette gözaltına aldı.

İ.Ş., işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

YORUMLAR
500

Asayiş Büro, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 17:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement