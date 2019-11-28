Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 25 öğrenci yemekten zehirlendi
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Şanlıurfa'da 25 öğrenci yemekten zehirlendi

6 saat önce

Şanlıurfa'da 25 öğrenci, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 25 öğrenci yemekten zehirlendi, System.String[]

Şanlıurfa'da 25 öğrenci, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


İddiaya göre, Eyyübiye ilçesi Altınbaşak Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören ilkokul öğrencileri, öğle saatinde yedikleri yiyeceklerden zehirlendi. 25 öğrenci, kusma ve karın ağrısı şikayeti sonucu ambulans ve özel araçlarla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken yetkililer öğrencilerin yediği yiyeceklerden numune aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Altınbaşak, Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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