Şanlıurfa'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

23.03.2022 15:36
Şanlıurfa'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 suçtan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için farklı kılıklara giren M.A'nın saklandığı adresi belirledi.

JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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