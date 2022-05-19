ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI

19.05.2022 13:59

ŞANLIURFA'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari aracın bagajındaki hoparlör kutusunda gizlenmiş 267 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari aracın bagajındaki hoparlör kutusunda gizlenmiş 267 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada bagajında bulunan hoparlör kutusu içerisine gizlenmiş 267 adet gümrük kaçağı cep telefonu buldu. Cep telefonuna el koyan polis araçta bulunan ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA 267 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ, 2 GÖZALTI - Son Dakika
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