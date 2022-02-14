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ŞANLIURFA'DA, 28 ÇİFT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH KIYDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA, 28 ÇİFT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH KIYDI

14.02.2022 12:49

ŞANLIURFA'da, 28 çift, Sevgililer Günü'nü özel ve unutulmaz kılmak için 14 Şubat'ta nikah masasına oturarak 'Evet' dedi.

ŞANLIURFA'da, 28 çift, Sevgililer Günü'nü özel ve unutulmaz kılmak için 14 Şubat'ta nikah masasına oturarak 'Evet' dedi.

Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi nikah dairesine başvurdu. Belediyeye başvuran çiftler, yakınlarıyla birlikte sabah saatlerinde belediyenin evlendirme birimine geldi. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda evet diyen çiftlere nikah memuru, ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanı ve fidan hediyeler takdim etti. Çiftlerin nikah sonrası oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi. Nikah tarihini 14 Şubat olarak seçen İlknur ve Ömer Bilgin çifti çok mutlu olduğunu, bugünü özellikle seçtiğini söyledi.

ŞANLIURFA'DA, 28 ÇİFT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH KIYDI
ŞANLIURFA'DA, 28 ÇİFT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH KIYDI
ŞANLIURFA'DA, 28 ÇİFT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH KIYDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, 28 ÇİFT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH KIYDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, 28 ÇİFT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH KIYDI - Son Dakika
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