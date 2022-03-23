Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

23.03.2022 15:33

Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandıŞANLIURFA Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 25 yıl, 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 25 yıl, 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri ile Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 ayrı suçtan aranan ve 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A.'yı yakalamak için yürüttüğü çalışmada şahsın izine ulaştı. Fiziki takibe alınan şahıs, kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı
Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı
Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı - Son Dakika


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