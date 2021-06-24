Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hamit Çiçek idaresindeki 35EPS22 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Çamlıdere Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yakup Özbaydar (38) yönetimindeki 06 FV9751 plakalı otomobile, ardından Azad Ahmet Mohammed'in kullandığı yabancı plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Özbaydar ile araçlardaki Gülten Nur (37) ve Gönül Özbaydar ile Yüksel (46) ve Öznur Çiçek (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.