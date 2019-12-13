Şanlıurfa'da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, göbeğinden kan gelen 3 aylık Ahmet Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti, System.String[]

ŞANLIURFA'da, göbeğinden kan gelen 3 aylık Ahmet Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da, evde rahatsızlanan ve göbek bağından kan gelen Ahmet Çimen isimli bebek, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bebek, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Bebeğin ölüm nedeninin birkaç gün içerisinde netleşeceği bildirildi.


Ahmet Çimen, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesi, babası tarafından öldüren genç kız: Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?
Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır

Son Dakika Haberleri
19:44 4 bin 500 kişilik cami ibadete açıldı - Son Dakika
19:44 Şair Nurullah Genç Rektör Şevli'yi ziyaret etti - Son Dakika
19:42 Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı - Son Dakika
19:42 Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
19:41 Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:48:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]