Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da 3 Ayrı Şüpheli Bebek Ölümü

Şanlıurfa'da 3 Ayrı Şüpheli Bebek Ölümü

1 saat önce

Şanlıurfa'da, bir günde 3 ayrı şüpheli bebek ölümü gerçekleşti.

Şanlıurfa'da 3 Ayrı Şüpheli Bebek Ölümü, System.String[]
Şanlıurfa'da, bir günde 3 ayrı şüpheli bebek ölümü gerçekleşti. Bebeklerin cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Şanlıurfa'da, 22 günlük Kübra Dağ, 5 aylık Yusuf Karakaş ile 6 aylık Suriye uyruklu Abdulaziz Gubayin isimli bebekler, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Evlerinde rahatsızlandıktan sonra hastanelere götürülen bebekler Abdulaziz Gubayin, Kübra Dağ? ve Yusuf Karakaş'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsileri yapılan bebeklerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken, ölüm sebeplerinin ise birkaç gün içerisinde netleşeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

Yusuf Karakaş, Bebek, Şanlıurfa, Güncel
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