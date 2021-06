Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor

Şanlıurfa Valiliği, World Vision International (WVI) Türkiye Temsilciliği ve Türk Kızılay Derneği Şanlıurfa Toplum Merkezi arasında yapılan işbirliğiyle uygulanacak olan "Şanlıurfa Umut Tohumları Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı. Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL bütçesi bulunan projeyle yabancı uyrukluların da içerisinde olduğu 300 haneye yönelik koruma ve psikososyal destek faaliyetleri gibi birçok alanda destek sağlanacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu, WVI Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Yusuf Avcı, proje paydaşı kamu kuruluşları temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, projenin hedefi, amaçları ve sürdürülebilirlik boyutları kamuoyuna açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde işbirliği protokolü imzalanan ve bugünkü tanıtımla uygulanacak olan projenin açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, proje kapsamında tahsis edilen kaynakların doğru tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yüzde yüz ulaşacak, başarılı bir uygulama olmasını temenni ederek, "Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kardeşlerimize ve Şanlıurfalı kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Suriye'de on yıl önce başlayan ve bugüne kadar gelen insanlık dramını hatırlatan Vali Erin, Suriye'deki iç savaştan dolayı altı milyon insanın vatanını terk ettiğini, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Çatışma ve savaşın tarafı olmayan, dezavantajlı gruplar olarak değerlendirdiğimiz kadınların, çocukların, engelli ve mağdur durumdaki insanların on yıldır çok acı ve ızdırap çektiği bir durumla karşı karşıyayız. Suriye'den ayrılan altı milyon insandan dört milyon kadarı Türkiye'de yaşamaya çalışıyor. Bu nüfusun yaklaşık 500 bini Şanlıurfa'da bulunuyor. Suriye'yi terk eden insan sayısının yaklaşık 12 milyon olduğu tahmin ediliyor. Suriye'de yaşanan ve on milyonlarca insanın hayatını etkileyen dramın, tarihin son dönemlerinde yaşanan en büyük hadiselerden biridir. Bu durum tüm insanlığın vermekte olduğu bir sınavdır. Bu bir insanlık sınavıdır. İnsanlığın onurlu bir şekilde ayakta durabileceği, başarıyla bu sınavı geçebileceği ama aynı zamanda bu güne kadar yaşanan koşullar gösteriyor ki birçok ülke ve kuruluş da bu sınavdan sınıfta kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız mağdur ve mazlumların yanında"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu insanlık sınavında mağdur ve mazlumların yanında duracağını her vesile ile ilan ettiğini ve gereğini yaptığını kaydeden Vali Erin, "Şanlıurfa başta olmak üzere tüm kurum kuruluşlarıyla Türkiye bu mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttü. Şanlıurfa kardeşlerime bu vesile ile muhacir duruma düşmüş kardeşlerimize gösterdikleri anlayış, misafirperverlik ve Halil İbrahim Aleyhi selamın misafirperverlik anlayışını göstermelerinden dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn'da Şanlıurfa Valiliği koordinesinde yapılan çalışmalar ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli muhacirlere yönelik faaliyetler hakkında da bilgiler veren Vali Erin, "Türkiye'de, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmaya, insanlık vazifemizi ifa etmeye devam edeceğiz" diyerek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Tanıtım toplantısında birer konuşma yapan Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu ve Türk Kızılay Sosyal ve Ekonomik Güçlendirme Program Koordinatörü Cihan Arsu da uygulanacak proje hakkında bilgi vererek, katkı ve desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e, WVI Türkiye Temsilciliğine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, WVI ve Kızılay ortaklığında Haziran 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanacak projeyle Şanlıurfa'da yaşayan, ülke içinde ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan ve hanede çocuk işçiliğinin yanı sıra risk altında çocuğu bulunan T.C. vatandaşları, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Uluslararası Koruma Statüsünde bulunan bireylerin sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi, düzenli ve yeterli gelir elde etme fırsatlarına erişimleri amaçlanıyor.

Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL bütçesi bulunan projeyle 300 haneye yönelik koruma ve psikososyal destek faaliyetleri kapsamında farkındalık artırıcı bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. Tespit edilen hanelerden bireylere yönelik 150 kişiye mesleki eğitimler verilerek belirli alanlarda beceri kazanmaları sağlanacak. Mesleki kurslarda başarılı olan 45 kişiye, hane içi üretim, küçük ölçekli tarım ve hayvancılık ayni destekleri sağlanacak ve beceri kazandıkları alanda üretim yapma fırsatları oluşturulacak. Hane içi üretim ve küçük ölçekli tarım ve hayvancılık ayni destekleri sağlanması sonucu üretilen ürünlerin hızlı satış kanallarına ulaşması için yine ayni destek sağlanan bireylere yönelik dijital pazarlama eğitimleri verilecek. Projeyle ayrıca çocuk işçiliği risklerini minimize etmeye yönelik faaliyetler kapsamında 300 çocuğun eğitime erişimlerini destekleyebilmek için kırtasiye, okul çantası ve benzer malzemelerin olduğu okul kiti sağlanarak, kapasite geliştirme destekleri olan okullara da ayni destek sağlanacağı bildirildi. - ŞANLIURFA