Üye Girişi
Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor

16.06.2021 11:22
Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği, World Vision International (WVI) Türkiye Temsilciliği ve Türk Kızılay Derneği Şanlıurfa Toplum Merkezi arasında yapılan işbirliğiyle uygulanacak olan "Şanlıurfa Umut Tohumları Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği, World Vision International (WVI) Türkiye Temsilciliği ve Türk Kızılay Derneği Şanlıurfa Toplum Merkezi arasında yapılan işbirliğiyle uygulanacak olan "Şanlıurfa Umut Tohumları Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı. Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL bütçesi bulunan projeyle yabancı uyrukluların da içerisinde olduğu 300 haneye yönelik koruma ve psikososyal destek faaliyetleri gibi birçok alanda destek sağlanacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu, WVI Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Yusuf Avcı, proje paydaşı kamu kuruluşları temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, projenin hedefi, amaçları ve sürdürülebilirlik boyutları kamuoyuna açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde işbirliği protokolü imzalanan ve bugünkü tanıtımla uygulanacak olan projenin açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, proje kapsamında tahsis edilen kaynakların doğru tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yüzde yüz ulaşacak, başarılı bir uygulama olmasını temenni ederek, "Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kardeşlerimize ve Şanlıurfalı kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Suriye'de on yıl önce başlayan ve bugüne kadar gelen insanlık dramını hatırlatan Vali Erin, Suriye'deki iç savaştan dolayı altı milyon insanın vatanını terk ettiğini, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Çatışma ve savaşın tarafı olmayan, dezavantajlı gruplar olarak değerlendirdiğimiz kadınların, çocukların, engelli ve mağdur durumdaki insanların on yıldır çok acı ve ızdırap çektiği bir durumla karşı karşıyayız. Suriye'den ayrılan altı milyon insandan dört milyon kadarı Türkiye'de yaşamaya çalışıyor. Bu nüfusun yaklaşık 500 bini Şanlıurfa'da bulunuyor. Suriye'yi terk eden insan sayısının yaklaşık 12 milyon olduğu tahmin ediliyor. Suriye'de yaşanan ve on milyonlarca insanın hayatını etkileyen dramın, tarihin son dönemlerinde yaşanan en büyük hadiselerden biridir. Bu durum tüm insanlığın vermekte olduğu bir sınavdır. Bu bir insanlık sınavıdır. İnsanlığın onurlu bir şekilde ayakta durabileceği, başarıyla bu sınavı geçebileceği ama aynı zamanda bu güne kadar yaşanan koşullar gösteriyor ki birçok ülke ve kuruluş da bu sınavdan sınıfta kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız mağdur ve mazlumların yanında"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bu insanlık sınavında mağdur ve mazlumların yanında duracağını her vesile ile ilan ettiğini ve gereğini yaptığını kaydeden Vali Erin, "Şanlıurfa başta olmak üzere tüm kurum kuruluşlarıyla Türkiye bu mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttü. Şanlıurfa kardeşlerime bu vesile ile muhacir duruma düşmüş kardeşlerimize gösterdikleri anlayış, misafirperverlik ve Halil İbrahim Aleyhi selamın misafirperverlik anlayışını göstermelerinden dolayı bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn'da Şanlıurfa Valiliği koordinesinde yapılan çalışmalar ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli muhacirlere yönelik faaliyetler hakkında da bilgiler veren Vali Erin, "Türkiye'de, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmaya, insanlık vazifemizi ifa etmeye devam edeceğiz" diyerek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Tanıtım toplantısında birer konuşma yapan Türk Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu ve Türk Kızılay Sosyal ve Ekonomik Güçlendirme Program Koordinatörü Cihan Arsu da uygulanacak proje hakkında bilgi vererek, katkı ve desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e, WVI Türkiye Temsilciliğine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, WVI ve Kızılay ortaklığında Haziran 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanacak projeyle Şanlıurfa'da yaşayan, ülke içinde ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan ve hanede çocuk işçiliğinin yanı sıra risk altında çocuğu bulunan T.C. vatandaşları, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Uluslararası Koruma Statüsünde bulunan bireylerin sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi, düzenli ve yeterli gelir elde etme fırsatlarına erişimleri amaçlanıyor.

Yaklaşık 3 milyon 500 bin TL bütçesi bulunan projeyle 300 haneye yönelik koruma ve psikososyal destek faaliyetleri kapsamında farkındalık artırıcı bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. Tespit edilen hanelerden bireylere yönelik 150 kişiye mesleki eğitimler verilerek belirli alanlarda beceri kazanmaları sağlanacak. Mesleki kurslarda başarılı olan 45 kişiye, hane içi üretim, küçük ölçekli tarım ve hayvancılık ayni destekleri sağlanacak ve beceri kazandıkları alanda üretim yapma fırsatları oluşturulacak. Hane içi üretim ve küçük ölçekli tarım ve hayvancılık ayni destekleri sağlanması sonucu üretilen ürünlerin hızlı satış kanallarına ulaşması için yine ayni destek sağlanan bireylere yönelik dijital pazarlama eğitimleri verilecek. Projeyle ayrıca çocuk işçiliği risklerini minimize etmeye yönelik faaliyetler kapsamında 300 çocuğun eğitime erişimlerini destekleyebilmek için kırtasiye, okul çantası ve benzer malzemelerin olduğu okul kiti sağlanarak, kapasite geliştirme destekleri olan okullara da ayni destek sağlanacağı bildirildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor
Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor
Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor
Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor
Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor

Şanlıurfa, Kızılay, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:22:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 3 buçuk milyonluk proje hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement