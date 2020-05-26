Şanlıurfa'da 3 günde dışarı çıkan 431 kişiye ceza - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 günde dışarı çıkan 431 kişiye ceza

Şanlıurfa'da 3 günde dışarı çıkan 431 kişiye cezaŞANLIURFA'da, 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 431 kişiye idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da 3 günde dışarı çıkan 431 kişiye ceza ŞANLIURFA'da, 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 431 kişiye idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 81 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın devam ettiği Ramazan Bayramı'nda, Şanlıurfa'da da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde kent genelinde yasağın ilk 3 gününde 431 kişinin kısıtlama kurallarını ihlal ettiği belirlendi. 431 kişiye 1 milyon 940 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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