Şanlıurfa'da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 kişiyi kasten öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yolbilir Mahallesi'nde 2018 yılında 3 kişiyi öldürmekten hakkında 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan M.T'nin hayvan pazarında görüldüğünü belirledi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

M.T. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.