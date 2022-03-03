Şanlıurfa'da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

03.03.2022 18:51
Şanlıurfa'da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 3 kişiyi kasten öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 3 kişiyi kasten öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yolbilir Mahallesi'nde 2018 yılında 3 kişiyi öldürmekten hakkında 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan M.T'nin hayvan pazarında görüldüğünü belirledi.

JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

M.T. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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