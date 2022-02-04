Üye Girişi
Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

04.02.2022 12:19
Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

Şanlıurfa'da merkezse bağlı mahallelerde araçların içeresinden parçalarını çalan 3 kişilik çete çökertildi.

Şanlıurfa'da merkezse bağlı mahallelerde araçların içeresinden parçalarını çalan 3 kişilik çete çökertildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaklaşık 10 aracın içerisinden akülerini çalan 3 hırsız şüphelisi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement