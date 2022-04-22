Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

22.04.2022 10:22

Kazada 3 kişi can vermişti.

Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 gencin cesedine gece ulaşan ekipler, suda kaybolan 2 genci bulmak için sabah çalışmalara yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İlhami Damar'ın kullandığı 06 DC 6939 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak DSİ'ye ait yaklaşık 7 metre derinlikteki sulama kanalına düştü. Düşen otomobildeki Abdullah D. kendi imkanlarıyla kurulurken sürücü İlhami Damar, Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz, Alican Demirli ve Bünyamin Nerede ise akıntıya kapıldı.

Olay yerine giden ekipler, gece yaptıkları çalışmada araç içerisindeki Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenine ulaştı. İlhami Damar ve Bünyamin Nerede'ye ulaşamayan ekipler, gece yapılan çalışmayı sonlandırdı. Sabah erken saatlerde yeniden bölgeye giden ekipler, kayıp iki genci bulmak için yeniden çalışmalara başladı. Öte yandan araçtan kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran Abdullah D.'nin tedavisine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edildiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada 3 kişi can vermişti... Sulama kanalına düşen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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