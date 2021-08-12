Şanlıurfa'da 3 kişinin cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 olayda 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Topdağı Mahallesi mağaralar bölgesinde 17 Şubat'ta İsa ve Mahmut Kama ile 18 Temmuz'da Mehmet Cihan Badem'in silahla öldürülmesi olaylarıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlısının izine Kadıoğlu Mahallesi'nde ulaştı.

Ekipler, mahalledeki bir adrese düzenledikleri operasyonda A.Ç'yi yakaladı.

Adreste arama yapan ekipler, tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 11 fişek ele geçirdi.

Kasten yaralama ve ruhsatsız silah ile mermi satın alma suçlarından da hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.