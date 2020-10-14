Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de başlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de başlandı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abit ve Latif Boğatekin ile tutuksuz 8 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Abit Boğatekin savunmasında, akraba oldukları karşı tarafla aralarında arsa alımı nedeniyle husumet oluştuğunu, köyden yaklaşık 2 kilometre uzaktaki evlerinde bulundukları esnada saldırıya uğradıklarını öne sürdü.

Karşı tarafın, "çoluk çocuğun eline silah verip, traktör römorkuna doldurarak geldikleri evlerinde kendilerine saldırdıklarını" iddia eden Boğatekin, şunları söyledi:

"Karşı taraftan Mehmet Biliz, büyük bir taş ile otomobilimin camını kırdı. Diğerleri eve yöneldiler. Ailem ve çocuklarımın güvenliği için evden havaya doğru 3 el ateş ettim. Mermim bitti. Sonra diğer grup sıka sıka geldi. Ben de ağabeyimin evine doğru kaçmaya çalıştım. Gelen saçmalardan yeğenlerim yaralandı. İki grupla saldırdıkları için birbirlerini yanlışlıkla vurdular. Aynı gece köyden göç etmek zorunda kaldık. Evimi yaktılar, ailem dağıldı. 28 aydır tutukluyum. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Sanık Latif Boğatekin ise güvenlik korucusu olduğunu, karşı taraftan aldıkları arsayı başka birine sattıkları için aralarında husumet oluştuğunu anlattı.

Karşı tarafın kendilerine saldırdığını, koruma amaçlı havaya ateş ettiğini ve masum olduğunu öne süren Boğatekin, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar ise SEGBİS'ten mahkeme başkanı ve tutuklu sanıklar ile avukatlarını iyi duyamadıklarını belirterek, savunmalarını sonraki celsede duruşma salonunda yapmak istediklerini iletti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanıklar Abit ve Latif Boğatekin'in tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde, 13 Haziran 2018'de, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24) ile Hasan (24), Hamit (15) ve Ali Boğatekin (16) yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım ve Mehmet Biliz ile Hasan Boğatekin hayatını kaybetmişti.