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Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza dün gece  Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Taşçı yönetimindeki 63 N 2796 plakalı otomobil ile Sidar Can Sarıkaya yönetimindeki 63 LP 206 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Oktay Taşçı, Sidar Can Sarıkaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yarlılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:40 Kaynak: DHA
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