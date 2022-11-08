Şanlıurfa'da korkunç olay! Liseli 3 kız öğrenci kolaya zehir katıp intihara kalkıştı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da korkunç olay! Liseli 3 kız öğrenci kolaya zehir katıp intihara kalkıştı

08.11.2022 16:21
Şanlıurfa'da korkunç olay! Liseli 3 kız öğrenci kolaya zehir katıp intihara kalkıştı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde liseli 3 kız öğrenci okulun tuvaletinde kolaya kattıkları fare zehrini içti. Bir anda kusmaya başlayan öğrenciler hastanede tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi'ndeki Kız Teknik ve Anadolu Lisesinde iddiaya göre lise öğrencileri Z.C.(15), M. K. (15) ile H. Ö. (18) marketten aldıkları kolayla birlikte okulun tuvaletine girdi. 3 öğrenci burada fare zehri kattıkları kolayı içerek sınıflarına girdi. Bir süre sonra sınıfta kusmaya başlayan 3 kız öğrenciyi fark eden arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi.

MİDELERİ YIKANDI, TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Okula çağırılan sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız öğrencilerin mideleri yıkandı. Kız öğrenciler müşahede altında tutulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kızın neden intihara kalkıştığı yönünde ailelerinin ifadesine başvurdu. Yaşanan olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari, savcılık ise adli soruşturma başlattı.

Lisede korkunç olay! 3 kız öğrenci fare zehri kattıkları kolayı içip ölmeyi bekledi
Kaynak: DHA
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Hisarcık, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da korkunç olay! Liseli 3 kız öğrenci kolaya zehir katıp intihara kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da korkunç olay! Liseli 3 kız öğrenci kolaya zehir katıp intihara kalkıştı - Son Dakika
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